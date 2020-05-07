Нью-Дели, , 08:32 — REGNUM В результате столкновений в индийском Кашмире был убит глава сепаратистской группировки Рияз Найко, об этом 7 мая сообщает Al Jazeera.

Инцидент произошел в деревне Пулвама, расположенной на юге Кашмира. По данным журналистов, высокопоставленный полевой командир был ликвидирован вместе с другими тремя боевиками.

Смерть Найко считается крупным успехом для индийских военнослужащих, всеми силами старающихся усмирить мятежный штат. Ожидается, что после смерти боевика в регионе могут вспыхнуть новые волнения.

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