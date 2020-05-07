Кабанский район, Бурятия, , 08:22 — REGNUM За минувшую ночь спасатели в Бурятии спасли двух человек из горящего дома в селе Кабанск. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к моменту прибытия пожарных горела квартира на втором этаже.

В тушении возгорания приняли участие пять человек, задействовано две единицы техники. Огонь был полностью ликвидирован в течении 40 минут. В результате квартира выгорела изнутри, а хозяина госпитализировали.

«В качестве основной версии пожара рассматривается поджог, предположительно его совершили знакомые хозяина квартиры, обстоятельства уточняются», — сообщили в ведомстве.

В связи с этим в МЧС напомнили, что поджог относится к числу преступлений средней тяжести, за которые может последовать лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте также: В Нижнем Новгороде задержан пироман, сжигавший машины и здания