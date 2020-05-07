Стерлитамак, Башкирия, , 08:17 — REGNUM Мину, найденную в аквариуме, обезвредили в Стерлитамаке. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Росгвардии Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 6 мая сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что мужчина обнаружил подозрительный предмет. Они срочно выехали на вызов.

По словам мужчины, у него в офисе установлен большой аквариум, поэтому, чтобы его украсить, он принес из реки кусок, красиво обросший ракушками. Некоторое время находка пролежала в аквариуме. Потом он заметил, что в аквариуме начала ржаветь вода. Посмотрев внимательно, он заметил, что под слоем ракушек находится металл. Поэтому он незамедлительно вызвал специалистов.

Специалисты обследовали находку и поняли, что она является минометной миной времен Великой Отечественной войны. Они забрали мину и за городом ее обезвредили.

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