Иркутск, , 08:05 — REGNUM В Приангарье, где уже выявлено 255 случаев коронавирусной инфекции, признаки COVID-19 появились у 24 пациентов и 12 работников Иркутской городской больницы №1, тесты дали положительный результат на SARS-CoV-2. Об этом сообщает официальный сайт региона.

«Ситуация сложная, но не критическая. Мы уже обследовали всех пациентов, а это более двухсот человек, и 280 медицинских работников, которые могли контактировать с зараженными. Их результаты отрицательные», — пояснила главный врач ГКБ№1 Любовь Лялина.

Сейчас терапевтическое, гастроэнтерологическое, неврологическое, реабилитационное, урологическое отделения и плановая и гнойная хирургия закрыты на карантин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта Иркутская область, как и все российские регионы, перешла в режим см изоляции. С этого времени в Приангарье проводятся карантинные мероприятия. Напомним, 4 мая в регионе выявили 31 новый случай SARS-CoV-2. Также появился ещё один — шестой — погибший от COVID-19.

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