Биробиджан, , 07:54 — REGNUM У семи сотрудников и двух пациентов психиатрической больницы в Еврейской АО выявили коронавирус, передаёт корреспондент ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Четыре сотрудника и два пациента госпитализированы в инфекционный госпиталь, три сотрудника больницы лечатся дома амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Еврейской АО скончалась первая пациентка с выявленным коронавирусом. Женщине был 41 год, с 2005 года она была постоянной стационарной пациенткой психиатрической больницы, где и проживала.