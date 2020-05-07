* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 08:05 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подожгли несколько посевных площадей в иракской провинции Дияла. Об этом 6 мая сообщает BasNews со ссылкой на свои источники.

По словам мэра города Шарабан Аднана Мохаммеда, приводимых изданием, пожар продолжался несколько часов и причинил серьезный ущерб полям.

Сотрудники полиции зафиксировали в местах возгорания значительное число боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что и послужило доказательством факта их ответственности за преступление.

Напомним, за последние недели террористы значительно активизировали свою деятельность, наибольшая опасность от преступников исходит в так называемых спорных районах.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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