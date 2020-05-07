Горно-Алтайск, , 07:34 — REGNUM В столице Республики Алтай перед судом предстанут двое жителей соседнего Алтайского края, которых обвиняют в разбойном нападении на местную жительницу и её несовершеннолетнюю дочь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, зимой 2020 года двое барнаульцев 40 и 44 лет узнали, что в одном из домов Горно-Алатйска находится крупная партия денег и решили похитить их. С этой целью они приехали в город ночью с 26 на 27 января. Однако попытка проникнуть в дом, взломав замок не увенчалась успехом. Тогда подельники решили дождаться утра, чтобы жильцы дома ушли.

К утру один из злоумышленников вновь попытался войти в дом, но был замечен 16-летней дочерью хозяйки. Грабитель напал на девушку и вместе с ней проник внутрь помещения, продолжая избивать жертву. В доме он напал на мать девушки, два раза ударив её ножом.

«Однако, благодаря активному сопротивлению потерпевшим удалось вытолкнуть грабителя из дома, который сразу же скрылся с места совершения преступления и совместно с пособником выехал за пределы республики», — отметили в СКР.

Грабителей удалось задержать, как отмечается, «благодаря грамотно спланированным и своевременно проведенным сотрудниками оперативных подразделений республиканского МВД оперативно-розыскным мероприятиям». Расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

Читайте также:

На Алтае грабитель убил оператора автозаправки

В Якутии рецидивисты, угрожая ножом, обчистили сейф с оружием