Красноярск, , 07:11 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали один лесной пожар, сообщили ИА REGNUM 7 мая в региональном министерстве лесного хозяйства.

Очаг возгорания был зафиксирован в наземной зоне в Курагинском районе на площади 1 га. С огнём боролись 12 человек, применявших три единицы техники.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

На утро 7 мая в регионе лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах.

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