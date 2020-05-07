Красноярск, 7 мая 2020, 07:11 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали один лесной пожар, сообщили ИА REGNUM 7 мая в региональном министерстве лесного хозяйства.
Очаг возгорания был зафиксирован в наземной зоне в Курагинском районе на площади 1 га. С огнём боролись 12 человек, применявших три единицы техники.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.
На утро 7 мая в регионе лесных пожаров не зарегистрировано.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах.
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