Хабаровск, , 06:18 — REGNUM В родильном отделении больницы №7 Комсомольска-на-Амуре коронавирус выявлен у пяти пациенток и двух медиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе информации регионального оперативного штаба.

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По данным штаба, первоисточником стала пациентка, которая поступила в роддом без клинических проявлений.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, выступая на заседании оперативного штаба, высказал уверенность в том, что заражения коронавирусом в больницах происходят из-за того, что сотрудники не соблюдают правила и пренебрегают средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 мая 2020 года в Хабаровском крае общее число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 738. На карантин закрыто общежитие Дальневосточного медуниверситета, выявлены случаи заражения коронавирусом в краевом перинатальном госпитале — у двух медсестер.