Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:43 — REGNUM На Среднем Урале в результате массового дорожно-транспортного происшествия погиб человек и ещё один получил травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

ДТП с участием четырёх автомобилей произошло 6 мая в 16:20 по местному времени на 143 километре Серовского тракта. Водитель «ГАЗ-2834» не справился с управлением и выехал на встречную полосу в результате чего произошла цепочка столкновений сначала с автомобилем «Газель Некст», а затем с машинами «ВАЗ-21 102» и «Рено Канго».

В дорожной аварии на месте погиб водитель «Рено Канго», а водитель «ГАЗ-2834» получил травму головы и доставлен в больницу Нижнего Тагила. Также значительные повреждения получили автомобили, попавшие в ДТП.

На данный момент инспекторы ГИБДД установили личности участников дорожной аварии. По факту ДТП проводится проверка.