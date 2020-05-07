Благовещенск, , 05:15 — REGNUM В Амурской области сотрудники полиции задержали троих жителей Благовещенска, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков, и изъяли у них около 70 кг марихуаны и гашишного масла. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Управления МВД России по Амурской области.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков установили, что двое подозреваемых — мужчина 1981 года рождения и женщина 1988 года рождения — собирали в Константиновском районе дикорастущую коноплю и делали из неё гашишное масло. Третий подозреваемый — мужчина 1978 года рождения — доставлял наркотик в Благовещенск для продажи.

Подозреваемые были задержаны полицией при помощи отряда специального назначения «Гром».

В заброшенном колодце одного из сёл Константиновского района оперативники и следователи обнаружили тайники, из которых изъяли 67 килограммов марихуаны. Из другого тайника в полуразрушенном здании было изъято 2,4 килограмма гашишного масла.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере» и по частям 2 и 3 статьи 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размере». Они помещены под домашний арест.