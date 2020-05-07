Владивосток, , 05:12 — REGNUM В Пожарском районе Приморья привлекли к административной ответственности родителей, которые дали управлять автомобилем полуторагодовалой дочке. Один из местных жителей переслал из соцсетей это видео в Instagram МВД по Пожарскому району, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого МВД.

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Полицейские установили личности нарушителей правил дорожного движения и привлекли их к ответственности.

На видео снято, как, сидя на коленях у отца, маленькая девочка держится за руль машины в процессе движения. Видеозапись выложила в сеть мать ребёнка.

Установлено, что собственницей автомобиля является 22-летняя жительница Пожарского района, полуторагодовалая девочка — её дочь. За рулём в момент съёмки видео находился 25-летний отец малышки.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о наложении штрафа в размере трёх тысяч рублей. Мать за отвлечение водителя от управления транспортным средством во время движения оштрафовали на тысячу рублей.

А тому, кто отправил видео в полицию, выразили благодарность за бдительность и активную гражданскую позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях Новосибирска появилась видеозапись, на которой водитель автобуса рулит ногами. Отмечается, что видео было снято в пятничный час пик на проспекте Маркса. Ролик стал хитом недели.