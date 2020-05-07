Сантьяго, , 03:10 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на территории Чили, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 101 километре к юго-западу от города Арика. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 64,51 километр. Данных о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая на территории иранской провинции Луристан произошло землетрясения магнитудой 5,1. Очаг сейсмособытия находился на глубине семь километров. В результате землетрясения пострадали 25 человек.

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