Самара, , 23:43 — REGNUM До шести человек возросло количество погибших в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Самарской области. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Красноярском районе, информация о ДТП поступила в региональное ведомство в 22:28 по местному времени (21:28 мск). Столкнулись Chevrolet Cruze и KIA Cerato.

На месте происшествия погибли четверо взрослых и один ребёнок четырёх лет. Ещё один человек был госпитализирован в реанимационное отделение, но скончался, несмотря на усилия врачей. Личности погибших устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в результате ДТП на 74 км автодороги Самара — Ульяновск — Димитровград в Самарской области.

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