Канберра, , 23:28 — REGNUM Пострадавших от пожаров коал возвращает в дикую природу специалисты из ветклиник в Австралии. Об этом 6 мая сообщает Lonely Planet.

Жертвами лесных пожаров, произошедших в австралийском штате Новый Южный Уэльс в прошлом году, стало, по предварительным подсчётам, около миллиарда животных. Особенно сильно пострадала популяция коал. Количество погибших животных колеблется между шестью и десятью тысячами. Множество этих сумчатых ветеринары лечили от ожогов и обезвоживания.

В настоящее время врачи начали выпускать коал в дикую природу. Так, в клинике Порт-Маккуори на восточном побережье Австралии было 79 коал, сейчас в естественную среду обитания вернулись уже 26 животных. Их выпустили в те же районы, откуда они прибыли, на те же деревья, с которых этих сумчатых спасли.

Президент клиники Сью Эштон отметила, что коал вернули в дикую природу раньше, чем намечалось. Это связано с тем, что в районах пожаров прошли обильные дожди, и природа восстановилась раньше, чем ожидалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что масштабные лесные пожары в Австралии привели к угрозе исчезновения коал в некоторых частях страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесные пожары в Австралии привели к угрозе исчезновения коал