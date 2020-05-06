Самара, , 22:51 — REGNUM Четверо взрослых и один ребёнок погибли в результате ДТП в Самарской области. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 22:00 (21:00 мск) в Красноярском районе на 74 км автодороги Самара — Ульяновск — Димитровград. Столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Kia.

В результате аварии погибли на месте ребёнок и четверо взрослых. Возраст погибших не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, унесшего жизни пятерых человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек и одном несовершеннолетнем пострадавшем в результате ДТП под Рязанью.

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