Москва, , 22:42 — REGNUM Вооружённый ножом мужчина ограбил McDonald's на северо-западе Москвы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл 2 мая в ресторане быстрого питания McDonald's, расположенного на Волоколамском шоссе возле метро «Тушинская». Вооружённый ножом мужчина ворвался в заведение общепита и, угрожая сотруднику ножом, похитил 60 булок.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, в настоящее время ведутся мероприятия по установлению личности и розыску правонарушителя. Заведено уголовное дело по статье «Грабёж».

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту ограбления склада с масками и градусниками в подмосковном Одинцово.

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