Пермь, , 21:14 — REGNUM Проверку по факту ДТП с участием 11-летнего мальчика, сидевшего за рулём квадроцикла, проводят сотрудники полиции в Пермском крае. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

По предварительным данным, авария произошла в Добрянском районе на автотрассе Полазна — Чусовой. Школьник не справился с управлением квадроциклом и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Kia.

В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в больницу города Перми. Выяснилось, что школьник проживал с родителями на даче и взял квадроцикл без разрешения родителей. В отношении родителей мальчика был составлен протокол об административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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