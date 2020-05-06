Красногорск, , 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Она рассказала, что следователем следственного отдела по городу Одинцово (Московская область) организована проверка по факту смерти 52-летнего местного жителя.

Тело мужчины было обнаружено его родственниками на территории домовладения в селе Усово.

Рассматривается версия самоубийства. Предсмертной записки рядом с трупом найдено не было.