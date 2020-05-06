Чебоксары, , 17:37 — REGNUM В Чебоксарах полицейские установили предполагаемых участников скандального мотозаезда: оно привлекло участников дорожного движения тем, что на пассажирках были только стринги. Составлен протокол в отношении одного из мотоциклистов, решается вопрос о привлечении к ответственности девушек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

По данным полиции, речь идёт о видео «демонстративного проката по одной из центральных улиц Чебоксар трёх мотоциклистов с пассажирками в нижнем белье».

Отметим, что из белья на пассажирках были только стринги. И по интернету через соцсети разлетелось не только видео, но и фотографии с практически голыми девушками, восседающими в качестве пассажирок на байках. При этом на видео за кадром слышны нецензурные слова.

«Вот так у нас развлекаются во время коронавируса», — делают вывод за кадром мужчина и женщина.

В чувашской полиции отмечают, что предполагаемые участники данного заезда в настоящее время установлены, включая водителя автомашины, из которой производилась видеосъёмка.

«В отношении одного из мотоциклистов, доставленного в ГИБДД, составлен материал по ч. 1 ст. 12.1 КоАП («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в уставленном порядке»). Аналогичное правонарушение усматривается и в действиях других мотоциклистов. Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности и пассажирок мотоциклов», — сообщают в МВД по Чувашии.

Отметим, что в феврале 2020 года по требованию прокуратуры суд временно приостановил деятельность одного из ночных клубов после проверки: она прошла после публикаций в прессе и соцсетях о возможных нарушениях, в том числе после скандала с откровенными танцами на барной стойке.

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Напомним, что в Чувашии, как и в других регионах России, действует режим самоизоляции для всех в связи с угрозой распространения коронавируса. Из дома разрешено выходить за покупкой продуктов питания и товаров первой необходимости, за лекарствами в аптеку, для выгула собаки или выноса мусора. Также разрешается выезжать для оказания помощи престарелым и больным родственникам либо для получения экстренной медицинской помощи. Тем, кто продолжает работать, необходимо предъявить справку от работодателя, а дачники обязаны иметь при себе документ, подтверждающий право собственности на садовый или дачный участок.