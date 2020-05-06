Магас, , 17:02 — REGNUM В Ингушетии погибла малолетняя девочка. Ребенок упал в выгребную яму и утонул, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Инцидент произошел накануне, 5 мая, в селении Яндаре.

Двухлетнюю девочку доставили в детскую республиканскую клиническую больницу города Назрани уже мертвой. Родители рассказали, что она играла за заднем дворе дома и упала в сливную яму. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, такая же трагедия произошла 25 апреля в селе Новоуспеновка Оренбургской области. Двухлетний мальчик гуляя во дворе дома, упал в открытую сливную яму и утонул. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

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