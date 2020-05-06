Малгобек, Ингушетия, , 16:47 — REGNUM В Ингушетии в результате сильных дождей с градом пострадал Малгобекский район. В селе Верхние Ачалуки вода затопила несколько улиц, сообщили в администрации муниципалитета.

Вода, скопившаяся в большом количестве между сельскими поселениями Верхние Ачалуки и Кантышево, хлынула на улицы Ломоносова, Шерипова и Пушкина сельского поселения Верхние Ачалуки, пишет «Интерфакс-Юг». Были подтоплены несколько домовладений, повреждены посевы на подворьях.

После проведения обследования комиссия по предупреждению ЧС и администрация района установила, что затоплены подвалы 24 домов, собственники справляются со стихией своими силами, выкачивая воду и очищая от ила дворы.

Администрации предстоит в ближайшие дни очистить от ила только несколько участков улиц, а в целом дорожное полотно не пострадало.