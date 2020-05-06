Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM В Екатеринбурге с 7 мая начнётся поэтапное отключение объектов от теплоснабжения. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

В администрации уточнили, что в первую очередь будут отключены жилые дома. А в последнюю очередь произойдёт отключение от теплоснабжения больниц, школ и других социальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге установилась жаркая погода. В течение последующих шести дней синоптики прогнозируют дневную температуру на уровне 25−27 градусов тепла.