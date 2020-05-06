Махачкала, , 16:38 — REGNUM Оползень сошел недалеко от высокогорного села Кванада в Цумадинском районе Дагестана. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

«Поступило сообщение, что рядом с населенным пунктом Кванада Цумадинского района сошел оползень. Жертв и пострадавших нет. Жалоб и звонков от населения не поступало», — сказано в сообщении.

Дорожное сообщение в результате схода оползня не нарушено. Отмечается, что, по информации главы села, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, газовые трубы не пострадали.

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