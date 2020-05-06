Саранск, , 16:17 — REGNUM В Мордовии зарегистрирован ещё один случай смерти пациента одного из инфекционных стационаров республики, у которого было выявлено наличие коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

«От ковид-ассоциированной пневмонии, осложненной тромбоэмболией, скончался мужчина в возрасте 57 лет», — уточнили в штабе.

Всего в республике скончались шестеро человек на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

На сегодняшний день полностью выздоровели и выписаны 145 жителей республики.

Сейчас в больницах региона лечение получают 923 человека, 22 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких), 10 из них — с подтверждённым коронавирусом.

Под наблюдением медиков находятся 799 человек в режиме самоизоляции, 36 человек — в обсерваторе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 6 мая выявлено 54 новых случая заражений коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 977 случаев заражения коронавирусом.

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