Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Почти неделю у порта Лос-Анджелеса дрейфовало грузовое судно Jupiter Spirit с двумя тысячами новых внедорожников Nissan Armada, кроссоверов Rogue и седанов Infiniti. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Причиной задержки приёма корабля в порт стала нехватка места под разгрузку авто — он оказался под завязку заполнен непроданными машинами.

Отмечается, что судно прибыло на место ещё 24 апреля и дрейфовало до 29 апреля. Из-за эпидемии нового коронавируса продажи машин в стране рухнули, и дилеры не торопились забирать новые автомобили.

Автодилеры США, в свою очередь, сообщают о резком сокращении спроса на авто. Продажи моделей японского бренда Mazda, к примеру, по итогам апреля 2020 года упали более чем на 44%, а продажи премиум-марки Genesis снизились сразу на 50%.

Напомним, с 18 мая компания Nissan намерена возобновить производство автомобилей на предприятии в Санкт-Петербурге, которое было приостановлено с 30 марта этого года во исполнение указа президента России Владимира Путина о дополнительных мерах по предотвращению распространения нового коронавируса.

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