Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении учредителя «Уралэнергостройкомплекса» и бывшего депутата гордумы Игоря Плаксина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гражданин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

По версии следствия, Игорь Плаксин, используя разветвлённую сеть подконтрольных фирм, совершал хищения денежных средств заказчиков (так в 2016 году пострадало акционерное общество из Копейска Челябинской области) и дольщиков жилищного строительства. В частности пострадали граждане вложившие средства в строительство ЖК «Новый Уктус» и ЖК «Первый Николаевский». Нанесённый ущерб потерпевшим гражданам и организациям превышает 2,5 млрд рублей.

Напомним, что в 2009 году Игорь Плаксин прошёл в городскую думу Екатеринбурга по 33-му избирательному округу.