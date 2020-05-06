Красногорск, , 15:21 — REGNUM В Московской области следователи начали проверку падения дерева на четырёхлетнюю девочку. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 5 мая в микрорайоне Новое Павлино Балашихи. Ребёнок получил травмы во время прогулки с матерью. Из-за сильного порыва ветра упало дерево и травмировало девочку. Пострадавшую доставили в городскую больницу.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, выясняются обстоятельства произошедшего», — говорится в информации.