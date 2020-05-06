Москва, , 15:06 — REGNUM В Москве из-за сильного ветра и упавших деревьев повреждены более десяти автомобилей. Об этом сообщает 6 мая ТАСС.

По данным агентства, в столице из-за сильного ветра повалены 80 деревьев, повреждены свыше десяти автомобилей, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы публикуют в социальных сетях фотографии поваленных деревьев и повреждённых машин.

Согласно прогнозу погоды, ветер до 20 м/с ожидается в столице до 1:00 7 мая.

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