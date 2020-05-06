Орел, , 13:30 — REGNUM Прокуратура назвала предварительные причины отравления семьи из пяти человек угарным газом в селе Отрадненское Мценского района Орловской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Семья проживала в многоквартирном доме. Как сообщает прокуратура, установлено, что вентиляционный канал в доме, где проживает семья, длительное время не обслуживался управляющей компанией, работа УК со стороны местных властей никак не контролировалась.

Заместителем прокурора области внесено представление об устранении нарушений законодательства в адрес заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры, Мценским межрайонным прокурором внесено представление в адрес главы администрации Мценского района. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье о халатности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате отравления угарным газом в селе Отрадинское погиб мужчина 50 лет, женщина 35 лет и двое её малолетних детей, а также 61-летняя бабушка детей госпитализированы с отравлением.

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