Ярославль, 6 мая 2020, 12:58 — REGNUM 5 мая в Ярославле скончался фельдшер бригады скорой медицинской помощи Дмитрий Груздев. Об этом сообщает группа ярославской «Станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф» в социальной сети «Вконтакте».
Дмитрию Груздеву было 54 года. По данным портала 76.ru, Дмитрий Груздев лечился от COVID-19 в Госпитале ветеранов войн. Погибший фельдшер проработал на станции скорой медицинской помощи 34 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 6 мая по официальным данным в Ярославской области от COVID-19 скончались 11 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области за сутки от COVID-19 умерли шесть человек