Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM На Среднем Урале с начала 2020 года произошло 56 дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых стали нетрезвые водители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

В подобных дорожных авариях за четыре первых месяца погибли 19 граждан и 82 человека были травмированы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 5 мая в Свердловской области прошли сплошные рейдовые проверки на дорогах. За эти дни инспекторы ГИБДД задержали 394 водителя с признаками алкогольного опьянения.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале с 1 по 5 мая задержаны сотни пьяных водителей