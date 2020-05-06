Ижевск, , 11:14 — REGNUM За праздничные дни с 1 по 5 мая полиция Удмуртии зарегистрировала 25 обращений граждан о кражах и случаях мошенничества дистанционным способом. Общий ущерб составил более 1 млн рублей, сообщили в управлении МВД по республике.

В частности, одним из пострадавших от мошенников является директор ижевского предприятия. Неизвестные под видом сотрудников банка предложили защитить его средства на банковской карте от незаконной транзакции. В итоге он лишился 130 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

Такой способ мошенничества является сейчас наиболее частым, именно таким образом теряет деньги основная часть пострадавших граждан. Также жители продолжают надеяться получить компенсацию за ранее приобретённые БАДы (биологически активные добавки), услуги или товары. Деньги мошенникам переводятся с использованием сети интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии за январь-март текущего года зафиксировано 580 сообщений граждан о мошенничествах и 686 сообщений о кражах, совершенных посредством сети интернет. Это на 68% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

По мнению правоохранителей, росту числа краж в интернете способствует доверчивость граждан, а также низкий уровень грамотности населения в сфере информационной безопасности.

Практически ежедневно полицейские республики предупреждают граждан, что никогда нельзя никому раскрывать данные своих банковских карт, даже тем, кто представляется сотрудниками банков.

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