Иркутск, , 10:49 — REGNUM В Приангарье за последние сутки, 5 мая, по данным оперативного штаба, выявили шесть новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее количество инфицированных составляет уже 237 человек.

Большая часть пациентов (163) находится в инфекционных отделениях стационаров, 67 человек выздоровели.

По данным регионального оперативного штаба, на 4 мая, в регионе выявили 31 нового заражённого SARS-CoV-2. Также появился ещё один — шестой — погибший от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приангарье скончался шестой пациент с COVID-19