Ярославль, , 10:31 — REGNUM В Ярославской области за прошедшие сутки от COVID-19 умерли шесть человек. Об этом 6 мая сообщает федеральный штаб по ситуации с коронавирусом. Ранее за весь период сообщалось о пяти погибших, таким образом, число жертв эпидемии удвоилось.

Статистика по коронавирусу в Ярославской области Информационный центр по коронавирусу в России

За сутки в регионе был выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции, общее число заразившихся, по официальным данным, достигло 880.

Таким образом, эпидемия на территории региона развивается, тенденции к спаду количества заразившихся пока нет.

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