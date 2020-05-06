Чита, , 10:20 — REGNUM Прошедшие майские праздники самым негативным образом сказались на ситуации, связанной с эпидемией SARS-CoV-2, Забайкальском крае. Как сообщает сегодня, 6 мая, официальный сайт региона со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой, за десять последних дней кратно возросло количество зараженных.

«Так, на 26 апреля больных в регионе было выявлено 96 человек, на 6 мая уже 254 заболевших. Заболевания зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском районах края», — сказано в официальном сообщении.

Всего в настоящее время в Забайкальском крае на лечении находится 171 пациент с COVID-19, состояние пяти из них вызывает опасения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе отмечается серьезный рост тяжелых форм течения болезни. На 5 мая в Забайкалье было подтверждено 238 случаев новой коронавирусной инфекции, 31 из инфицированных — несовершеннолетние.

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