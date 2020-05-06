Дергачевский район, , 10:15 — REGNUM В Саратовской области житель Дергачевского района признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью любовнику жены, от которого тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Следствием установлено, что 36-летний житель одного из сел Дергачевского района приревновал свою жену к 52-летнему мужчине из соседнего села. Вечером 17 декабря 2019 года, желая разобраться с соперником, ревнивец прибыл по месту жительства любовника. Супруг застал свою жену в доме конкурента и, не сдержав гнев, вывел хозяина во двор. После этого разъяренный муж начал наносить удары кулаком в область лица и тела сопернику, а после того как тот упал, продолжил избивать ногами. Женщина, ставшая свидетелем происходящего, вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не удалось, после полученных множественных травм он скончался. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала острая дыхательная недостаточность, травматический шок, который развился в результате травмы груди.

В суде мужчина дал признательные показания. Ему назначено наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 43-летнего жителя региона по факту насильственных действий сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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