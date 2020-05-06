Самара, , 09:58 — REGNUM Женщину подозревают в присвоении 295 тысяч рублей в Самарской области. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в марте 2020 года в Самаре на одном из предприятий, которое занимается выдачей займов под залог имущества, обнаружили нехватку 49 ювелирных украшений на сумму свыше 295 тысяч рублей.

По версии следствия, женщина, работающая на предприятии товароведом, брала у клиентов украшения и оформляла соответствующие документы. После этого, она похищала ювелирные изделия.

Отмечается, что 30-летняя подозреваемая свою вину уже признала. По ее словам, она сдавала изделия в комиссионные магазины Самары. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения или растраты.

Расследование уголовного дела продолжается.

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