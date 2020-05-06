Иркутск, , 09:35 — REGNUM Иркутские спасатели обнародовали предварительную причину серьёзного пожара, произошедшего в ночь на 6 мая в областном центре. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, сигнал о возгорании в трёхквартирном жилом доме по адресу ул. Александра Невского, 5 поступил в 4:30 местного времени.

На пожаре в Иркутске погибли двое человек ГУ МЧС РФ по Иркутской области

На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём, существовала угроза распространения на рядом стоящие постройки. После ликвидации открытого горения, общая площадь которого составила 150 квадратных метров, произошло частичное обрушение строительных конструкций. Погибшие были обнаружены в ходе проливки места пожара. Его жертвами, как установили дознаватели МЧС, стали девушка и несовершеннолетний молодой человек, которых пустил переночевать в квартиру хозяин. В качестве основной версии пожара рассматривается поджог.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Иркутской области в связи с праздниками и вынужденными карантинными мероприятиями стали чаще погибать при пожарах. С начала 2020 года в огне погибли 92 жителя Иркутской области.

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