Баунтовский район, Бурятия, , 09:17 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки велись работы по тушению шести лесных пожаров на территории трёх районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пройденная огнём площадь составила 60 га.

К утру 6 мая две из них были ликвидированы, с остальными пожарные продолжают бороться. Одно возгорание удалось локализовать. Как отмечается, в работах принимают участие более двухсот человек, задействовано 48 единиц техники.

Кроме того, в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах продолжают действовать пять «термоточек». Они находятся в труднодоступной местности, угрозы поселениям и объектам экономики нет, поэтому точки остаются под наблюдением.

Напомним, ранее синоптики предупредили местных жителей об ухудшении погоды. Как сообщало ИА REGNUM, на территории трёх районов, в том числе Еравнинского и частично Баунтовского, прогнозируется высокая пожарная опасность. Спасатели напоминают, что в республике действует особый противопожарный режим.

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