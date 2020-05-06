Барнаул, , 09:14 — REGNUM За минувшие сутки, 5 мая, в Алтайском крае зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба региона, общее количество инфицированных составляет уже 588 человек.

Что касается состояния здоровья инфицированных, то 84 пациентов с COVID-19 болеют внебольничной пневмонией, 94 — ОРВИ, у 410 заражённых симптомов болезни не наблюдается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения SARS-CoV-2 в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая прилетела из Доминиканской Республики. Несмотря на то, что у женщины имелись симптомы ОРВИ, её не взяли на учёт как прибывшую из-за рубежа и не сделали тест на новый вирус. Более недели муж этой женщины считал себя здоровым и ходил на работу.

Также в крае имели место ещё две вспышки коронавирусной инфекции: в Змеиногорском районе массово заболели сотрудники Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (пригород Змеиногорска), а в Бийске коронавирус обнаружили как минимум у десяти работников «Эвалара» — предприятия по производству БАДов. Накануне, 5 мая, число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось на одного человека и составило три летальных случая.

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