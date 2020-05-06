Енисейский район, Красноярский край, , 09:12 — REGNUM В Красноярском крае поднимающаяся в реке Кас вода подтопила уже десять домов в посёлке староверов Александровский Шлюз. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Центра ГО и ЧС региона.

По данным ведомства, уровень воды в реке Кас достиг 864 см, что на 14 см выше критического уровня. В шести домах посёлка вода стоит выше уровня поля, в четырёх — затоплены подполья. Также затоплены приусадебные участки.

Всего в посёлке живёт 137 человек, по родственникам были временно размещены 36 жильцов из пострадавших домов. Несмотря на то, что уровень воды продолжает прибывать, от эвакуации жители отказываются. Спасатели привезли в посёлок и установили на самом высоком месте палатку на 40 мест, а также резервный генератор (основной дизель-генератор пришлось законсервировать).

Сообщается, что уровень воды в реке Кас проверяется каждые три часа, а в Енисейске дежурит вертолёт, готовый немедленно доставить людей в безопасное место. На всякий случай в соседних посёлках Новый Городок и Безымянка уже развернули пункты временной эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за образовавшегося на реке Енисей затора в населённом пункте Ворогово Туруханского района Красноярского края вырос уровень воды. Из домов, расположенных на береговой линии Енисея, заблаговременно была проведена эвакуация 60 жильцов из 20 домов.

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