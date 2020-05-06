Киев, 6 мая 2020, 09:02 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины продолжают ликвидацию отдельных очагов тления торфа, сообщила 6 мая пресс-служба ведомства.
В работах участвуют 53 человека и 31 единица техники.
В Житомирской области пожарные локализовали лесные пожары на территории Лугинского и Олевского районов.
Напомним, пожары в Чернобыльской зоне отчуждения начались ещё в начале апреля 2020 года.
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