Мегион, Югра, , 08:53 — REGNUM В Югре вынесен обвинительный приговор в отношении группы лиц, пытавшейся похитить нефть массой более 70 тонн стоимостью свыше 1,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что обвиняемые незаконно подключились к магистральному нефтепроводу, расположенному вблизи Мегиона. Они откачали 70 тонн нефти, которую хранили на арендованной базе грузовой техники для последующей реализации. В ноябре 2019 года данная группа похитителей сырья была поймана с поличным во время закачки нефти в полуприцеп-цистерну.

Суд вынес приговор в отношении жителя Нижневартовска (ХМАО) и двух граждан Казахстана, признав их виновными по ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ («Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору из нефтепровода в особо крупном размере»). Обвиняемым, в зависимости от роли каждого, назначены наказания в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до одного года с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов.