Анкара, , 08:37 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двоих членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 6 мая сообщается в заявлении министерства обороны, опубликованном на странице в Twitter.

По данным военного ведомства, спецоперация прошла в провинции Агри, расположенной на востоке страны. В ходе рейда были конфискованы боеприпасы и две ракетные установки.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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