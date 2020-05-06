Уфа, , 08:28 — REGNUM Водитель автомобиля с сыном пострадали, а животное погибло во время ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло вечером 5 мая на трассе в Иглинском районе.

По предварительной информации, 45-летний водитель ехал на машине «Лада Ларгусс» со своими родными по трассе Самара — Уфа — Челябинск. В какой-то момент на 1541 км шоссе на дорогу выскочил лось. В результате автомобиль сбил его.

Сообщается, что лось погиб. Кроме этого, в этом дорожном происшествии пострадали водитель автомобиля и его сын трех лет.

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