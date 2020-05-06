Каракас, , 07:50 — REGNUM Массовые отключения электричества в ряде регионов Венесуэлы вызваны атакой на магистральную линию электропередачи №765, сообщила венесуэльский вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес 5 мая на своей странице в Twitter.

По ее словам, диверсия произошла после неудавшейся попытки вторжения в Венесуэлу группы боевиков. Родригес заверила, что сейчас ведутся необходимые работы для восстановления подачи электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая стало известно о перебоях с подачей электроэнергии в нескольких штатах Венесуэлы, в также в столице страны Каракасе.

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