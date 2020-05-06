Красноярск, , 07:45 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки ликвидировали четыре лесных пожара на площади 129 га — в Абанском, Иланском, Канском и Каратузском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в краевом минлесхозе.

В тушении были задействованы 44 человека, девять единиц техники, два воздушных судна.

Пожары, по предварительной информации, произошли из-за неосторожного обращения с огнём.

На утро 6 мая в регионе лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае введён режим ЧС из-за лесных пожаров.

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