Красноярск, 6 мая 2020, 07:45 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки ликвидировали четыре лесных пожара на площади 129 га — в Абанском, Иланском, Канском и Каратузском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в краевом минлесхозе.
В тушении были задействованы 44 человека, девять единиц техники, два воздушных судна.
Пожары, по предварительной информации, произошли из-за неосторожного обращения с огнём.
На утро 6 мая в регионе лесных пожаров не зарегистрировано.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае введён режим ЧС из-за лесных пожаров.
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