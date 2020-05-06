Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM В Екатеринбурге в предстоящую неделю установится жаркая и солнечная погода с переменной облачностью. По данным Гидрометцентра воздух прогреется до 25−27 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В четверг и пятницу в Екатеринбурге ожидается 25 градусов тепла, а в День Победы и 10 мая температура воздуха поднимется до 27 градусов.

Не менее жаркая погода предстоит и в начале следующей недели. Так, 11 и 12 мая синоптики прогнозируют 26 градусов выше нуля. Все эти дни в Екатеринбурге будет переменная облачность.