Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM Прилетевших на самолёте из Таджикистана граждан России отправят в обсервацию. Они отправятся из аэропорта «Кольцово» на автобусе, который подъехал за прилетевшими на взлётно-посадочную полосу.

Как сообщает информационный портал Е1, рейс «Уральских авиалиний» приземлился в 04:45 по местному времени, но выпускать граждан из самолёта начали около семи утра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром в аэропорту «Кольцово» приземлился эвакуационный рейс из Средней Азии. На родину доставлены граждане, которые застряли в Таджикистане из-за ситуации с коронавирусом. На борту самолёта 124 пассажира, 30 из них отправятся на этом же борту в Сургут.

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